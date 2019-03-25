關山老旅社裡的這座「密室」 從日治時期就存在

2019-03-25 11:48

［記者王秀亭／台東報導］台東關山鎮經營最悠久的老旅社「金玉旅社」裡，有一座多數在地民眾也都不知道的「密室」，原來是日治時期供日本警官、官員緊急避難的防空避難所，迄今仍是縣警局編列的防空避難處所之一。

經營超過70年的金玉旅社是關山鎮目前唯一還在營業的老旅社，不僅地板、櫃台仍保留早期磨石子樣貌，1樓中庭還隱藏著一處防空避難處所，老闆娘不說，住宿旅客絕對不知。

關山鎮文史工作者鍾敏淵表示，這與金玉旅社前身為日治時期專門接待日本官員、警官的接待所有關，名為「里瓏館」或「里瓏驛」的接待所，為避免二戰時期美軍轟炸，接待所內需設防空避難所，供日人緊急避難之用。

二次大戰後，日人撤離，改由台灣人接手經營，並改名金玉旅社迄今，原木造建築於50多年前改建為水泥建築，防空避難所並未打除，而保留迄今，現在也是台東縣警局編列的防空避難處所之一，可容納26人。

雖然避難所位在旅社內部，仍是正式編列的避難所，羅梅說，內部須時時保持淨空狀態，反而是周邊建了一座魚池，避難所上方則是作為家人的晒衣場。

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