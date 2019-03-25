他帶女大生過夜染血床單 欺騙父親卻被網友讚爆...

2019-03-25 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生日前在男友家過夜，結果卻因月經來，染紅男友床單，但男友並未生氣，還主動幫忙清洗，隔天男友父親發現後，以為兩人發生性關係，男友也對父親謊稱是女友誤把化妝品倒在床上，並對女友表示，說謊是怕壞了她形象，此文一出獲得上萬網友讚爆。

女大生在「Dcard」上po文指出，她17日住男友家，當天卻因為月經來，將內褲、睡褲和床單染紅，由於她知道男友有潔癖，一度擔心會被罵，不過男友不但沒生氣，還主動幫忙清洗，最後也送她一條巧克力。

女大生也提到，當天狀況也被男友爸爸發現，遭質問「昨天晚上在幹嘛？幹嘛洗被單？」，當時男友回答父親，是因為化妝品倒在床上。事後向女大生解釋，會說謊是因為怕壞了她形象，令她相當感動。

po文已獲得超過16000名網友按讚，不少人大讚男友「超體貼」，由於男友將考警察考試，有人甚至說，希望其他考生能讓出名額，讓該男友順利考上。

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