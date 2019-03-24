和平環山部落紫藤花開 林佳龍來跳山地舞

2019-03-24 19:19

〔記者歐素美／台中報導〕交通部長林佳龍在台中市長任內推動打造和平區環山部落為「紫藤山城」，以吸引觀光、穩定部落經濟，今年因暖冬，紫藤花提早綻放，林佳龍也於昨重返部落，關心部落居民，受到近百居民熱情歡迎，林佳龍還跟著環山社區發展協會的婆婆媽媽等大跳原住民的山地舞。

現在走進環山部落，可見許多家戶都種植紫藤，最近紫藤花開，串串紫色花卉搖曳生姿，十分美麗。

台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉表示，林佳龍長擔任台中市長時，關心偏鄉部落，實施和平專案，每兩個月即派各局處上山與居民交流溝通，以了解地方需求，林佳龍也年年上山關心。

羅進玉說，2015年，林佳龍到環山部落視察，見有居民種植紫藤，且當地相當適合栽種紫藤，就萌生創意，認為可以將環山部落打造成「紫藤山城」，以吸引觀光客，部落可以提供民宿、販賣農產品及手工藝品，穏定部落家庭經濟，讓年輕人不用離鄉背井打工。

羅進玉表示，當時除了市府編列經費，參山國家風景管理處也共襄盛舉，協助建構環山部落的紫藤廊道，增加當地景觀設施，目前已具雛形，預計3年後即看到整個部落都是紫藤。

林佳龍昨利用假日上山，受到環山部落居民熱烈歡迎，林佳龍和居民閒話家常，了解社區現況，並與環山社區發展協會婆婆媽媽等一起熱情大跳原住民山地舞。

環山部落當地的平等里長詹森表示，3月底到4月初是環山紫藤花季，今年受暖冬影響，花開較早。

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