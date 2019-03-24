推廣校園閱讀 東北扶輪社捐助偏鄉錦湖國小

2019-03-24 17:30

［記者王涵平／台南報導］錦湖國小圖書室經823豪雨淹水後圖書全數報銷，台南東北扶輪社獲悉後募款捐助，今日舉辦圖書捐贈與圖書室改造揭牌儀式，溫馨感人。

扶輪社長郭有道率近60位社友與眷屬出席捐贈活動，東北扶輪社辦理希望閱讀活動今年邁入第7年，深知閱讀對國小學童學習的重要性，全體社員決議將今年推動希望閱讀學校選定在錦湖國小。

校長周志強感謝東北扶輪社從事社會公益不遺餘力，他說，值得一提的是，郭有道先生為錦湖國小校友，事業有成後積極參與社會公益事業，建議資源要花在偏鄉學子閱讀推動，募集經費35萬元，除購買大批圖書外，也改造圖書室，原本侷限的空間變身為能上課、說故事、搜尋資料、可躺可臥的閱讀優質環境。

此外，運用學生平日上課拍攝作品輸出印製在捲式窗簾，讓學生備感尊榮，師生共同將家中珍藏的布偶與盆栽拿來布置，整個室內空間充滿童趣與雅緻，吸引學子更願意走進圖書室徜徉書海。

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