8對夫妻著龍鳳袍 再次宣誓攜手偕老

2019-03-24 14:35

〔記者張菁雅／台中報導〕8對佳偶今日換上中式龍鳳袍，再次拍攝婚紗、交換信物，並宣誓將攜手偕老，他們的婚齡從8個月到33年，還有1對將在10月結婚的準新人來向「前輩」見習。結婚33年的李慶忠、顏秀珍分享婚姻之道，就是培養共同興趣、站在對方立場設想。

台中市一家知名法式餐廳邀請情侶、新婚夫妻和老夫老妻，一起舉辦定情儀式，參加民眾換上中式龍鳳袍，由專屬攝影師為他們在老上海低調奢華風格的餐廳及庭園裡留影，接著在業者戴勝堂帶領下，共同宣讀誓詞，並交換信物，約定兩人攜手到老。

其中，李慶忠、顏秀珍結婚33年，已經當阿公、阿嬤。顏秀珍說，兩人每天都黏在一起，結婚以來很少吵架，能夠如此，歸功於兩人培養共同興趣，就是喜歡吃喝玩樂。李慶忠則說，要站在對方立場設想，既然把太太娶回家，就要好好照顧她、對她負責。

陳宏裕、王俐茹去年8月結婚，王俐茹已懷孕6個月，今天剛好是她的生日，老公特別安排這次活動幫她慶生，讓她既開心又感動。她說，只要老公脾氣好，婚姻就可以長長久久。

翁杰、曹婕妤從大學交往至今7年，決定在今年國慶日結婚，特地前來預習婚禮，並聽聽前輩們的經驗談。另外，曹婕妤很想穿中式禮服拍婚紗，翁杰卻很抗拒，藉由今天的活動，也圓了準新娘的夢。

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