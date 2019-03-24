行駛台9線47秒內驚見「7次閃大燈」 這個原因暖哭網友...

2019-03-24 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕明明是大白天，一名網友好端端的開在台9線往南迴公路途中，短短47秒內，對向車輛竟有7台車對他閃大燈，讓他相當困惑發生什麼事，減速慢行後，果真在一個小彎道後看到不少車輛被違規取締，PO文網友直呼「這是台灣人的人情味！」，影片一出暖哭大批網友。

網友日前行經有「最長公路」之稱的台東台9線往南迴公路途中，一出隧道後47秒內遇到一連串神秘閃燈，第1輛車對他閃大燈時，他不禁疑惑發出「咦？」，接連幾輛車也對他閃大燈，他才意識到「通常對向車對你閃大燈，都是要提醒你什麼事情」，因此他減速慢行，果真的前方不遠處的一處小彎道後，山壁旁看到2輛車被警方取締違規。

網友才恍然大悟，原來是對向駕駛看到有人被取締違規才沿途閃大燈提醒，讓他直呼「這是屬於台灣東部公路的人情味來著」。

影片一出後得到1.2萬人按讚，更引起討論，網友紛紛留言表示「我也會，這是屬於駕駛的默契」、「看到閃燈的車輛都會瞬間被這些人情味感動到」、「打pass的概念」、「台東人+1，我老爸也是這樣教我的」、「省道上老司機的默契」，獲得一片好評。

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