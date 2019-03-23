最萌配送員！柴柴尾巴夾香蕉「送貨」 融化上萬網友

2019-03-23 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕最萌配送員！一名網友近日突發奇想，將「香蕉」放在家中柴犬的屁股上，結果因為柴犬的尾巴總是向上捲，該香蕉竟能穩穩地被固定在屁股上，不論柴犬走到哪都不會掉，影片曝光後讓2萬多名網友融化，直呼「好療癒，可以每天早上幫我送香蕉到公司嗎？」

臉書粉絲專頁「柴犬MARU丸太郎」15日PO這段影片，表示這是「柴柴宅配服務」，從畫面中可見，柴犬MARU正開心地散著步，儘管好像不知道屁股上被爸爸放了一根香蕉，但其又蓬又大的捲尾，從頭到尾都牢牢地將香蕉「固定住」，無論牠怎麼走都不會掉出來，讓爸爸看了也忍不住稱讚，以後散步都可以自備點心了！

影片曝光後已累積13萬觀看次數、2萬多人按讚，許多網友紛紛留言，「超方便的啦」、「我也想要柴柴每天送香蕉到公司當早餐」、「好可愛」、「我家的夾不起來」、「地表最萌配送員」、「想當香蕉」、「捲捲尾的好處」、「一次只能送一根啊哈哈」、「第一眼還看不出來有什麼XD」。

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