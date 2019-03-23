六家高中校門前上學交通好亂 原來還有這原因…

2019-03-23 17:44

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣立六家高中每天上下學時段車水馬龍，人車混雜爭道，就連導護師生也身處險。校方直言，除了接送的家長車陣龐大，道路兩側停車難辭其咎，六家高中校地有限，校車只能在校門口前嘉興路旁臨停放學生。另外，自強北路左轉東興路口被封，所以左轉車潮改轉入嘉興路，也加大了嘉興路的車流負荷。

縣府教育處、交通旅遊處會勘後決定，初期先用劃設黃線、加上時段性禁止停車的標誌牌來規劃接送區空間。未來則將等台電完成管線下地、電桿移除，再研議用避車彎和標線的方式處理。

台電新竹區營業處說，他們正在當地在做管線下地工程，預計10月底前可望全部完成，屆時六家高中段道路也會獲得淨空。

六家高中是利用「資深」國中校地「直升」而成的完全中學，師生人數比過去增加，每天早上送孩子上學的車流也就明顯變大。但是學校腹地有限，欠缺足夠儲車空間，10幾輛校車每天早上接學生到校後，只能在大門前的嘉興路上臨停，雖然讓學生迅速下車後就立刻駛離，但這裡依舊形成了交通瓶頸。

校方說，他們曾想要讓校車在自強北路或其他地方放學生，但家長普遍反對。也曾思考是否建議縣府把嘉興路規劃成上下班時段的「限時」單行道，簡化動線、改善車流，但也擔心因此影響周邊住戶出入。

校方觀察發現，嘉興路的交通之所以日益黑暗，很大的原因還有來自於自強北路、東興路口被封！

這個路口本是自強北路南下左轉往東，或前往芎林五龍工業區、竹東工研院，或轉經國道3號北上龍潭渴望園區的上班族所愛用路線。但因距離前面的光明六路路口太近，車禍頻仍，而被加裝防撞桿封掉。

這些車潮為了走上東興路這條上班「王道」，紛紛提早轉彎，進入嘉興路，經六家高中後重新銜接回東興路，以致於學校大門前每天上學就像戰場一般。

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