講英文嘛ㄟ通！外籍生農村輕旅行 體驗鹽水放鴿笭

2019-03-23 20:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南市政府「英語友善標章計畫」將觸角伸向溪北地區，推出「英語友善農村輕旅行路線」，希望為外國觀光客打開深度體驗台南文化的一道窗，今天邀請外籍學生和其接待家庭計124人，參加「嬉遊竹埔」行程，體驗台南「放鴿笭」農村民俗活動，外籍生第一次看到鴿子背鴿笭，好奇又興奮。

查畝營文史觀光發展協會設計的「嬉遊竹埔」農村輕旅行，參訪鹽水「Happy Farm自在生活居」的筍殼魚溫室養殖導覽與風水能量場體驗，品嘗竹埔在地風味餐，參訪竹埔體驗放鴿笭、柳營「乳牛的家」體驗酪農生活，遊程展現台南農村產業、鄉土文化特色的觀光潛力。

「嬉遊竹埔」以雙語為來自世界各國的49名外籍生和75名接待家庭介紹台南特有的農村鴿笭活動、竹埔社區營造成果，請來鴿笭達人魏明傑講解鴿笭文化，示範放鴿笭。

台南市第二官方語言辦公室副主任田玲瑚、查畝營文史協會理事長劉桂妙說，鹽水、柳營、後壁保留不少三合院聚落和農村文化，希望結合政府與民間的力量，整合農村旅遊，吸引國內、外觀光客前來旅遊，發展農村社區經濟，有了「錢」景，就能吸引年輕人願意返鄉，一起為農村打拚。

南台科技大學國際事務處長王永鵬說，教育部「友善台灣：境外學生接待家庭計畫」帶領外籍生遊覽台灣各鄉鎮社區，體驗在地文化，期望將台灣社區文化推向國際，今天特地和台南市政府「英語友善標章計畫」結合舉辦。

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