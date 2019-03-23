鐵人三項競賽在台東馬路「辦桌」踢鐵板 違規被沒收保証金

2019-03-23 14:34

［記者黃明堂／台東報導］「2019 Fubon Financial IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽」今天在台東活水湖開賽，昨晚選手之夜在台東市南京路辦桌宴請選手，台東市公所認定違反申請用途，沒收1萬元保証金。

這項比賽有30多國1000多位外籍選手參加，主辦單位台灣鐵人三項公司為讓外籍選手體驗台灣辦桌文化，昨晚的選手之夜，特別在南京路搭帳棚「辦桌」，馬路外燴料理，讓選手們感覺相當新鮮有趣。

不過，有民眾在臉書鳴不平，指南京路廣場借用規定中有明訂不可以有宴客辦桌行為，一般民眾向台東市公所申請借用辦喜事都被打回票，「到底哪個單位如此神通廣大，可以帶頭違法」？

台東市公所回應指出，主辦單位申請22日南京路廣場使用，借用理由填寫是要辦國際鐵人三項比賽的選手之夜，並繳交保證金，市公所審核後符合南京路廣場借用規則而同意借用。

市公所表示，22日晚間選手之夜，活動場有辦桌飲食的行為，已違市公所南京廣場借用規則的規定，因此依相關規定沒收保證金。

市公所強調，對於南京路廣場依法行政，不會因申請對象而有不同處理方式，南京路廣場僅限非營利或公益性質為限。

台灣鐵人三項有限公司表示，鐵人三項競賽1000多名外國選手，為讓外國人體驗台灣辦桌文化，且台東市沒有可容納2000人以上同時用餐的餐廳，才會在南京路廣場辦桌；既已違規，願接受台東市公所處分。

2019 Fubon Financial IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽」今天台東活水湖開賽，昨晚選手之夜在台東市南京路辦桌宴請選手，場景被民眾po上臉書抱怨，台東市公所認定違反申請用途，沒收1萬元保証金。 （取自台東大小事臉書）

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