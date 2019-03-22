教育部重申5月提午餐專法草案 將增加營養師人力

2019-03-22 21:36

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育及文化委員會昨邀教育部長潘文忠針對學校午餐進行專案報告，並呼籲訂定午餐專法，教育部部長潘文忠今天再度表達認同，將訂定具前瞻性的學校午餐專法，解決目前午餐面臨問題，重申5月將提出學校午餐專法草案，強調將增加營養師人力。

立法院教育及文化委員會昨邀教育部部長潘文忠及相關單位主管，針對蔡培慧、黃國書等委員擬具之「學校午餐促進條例」、「學校營養午餐法草案」進行專案報告。潘文忠指出，現行全國國中小已達100%供餐，計有3451所國中小供應午餐，提供162萬1110餘名國中小學生午餐，但學校午餐推動過程，仍有辦理學校午餐人力負荷等相關問題。

潘文忠表示，現行營養師的應配置員額足夠，但仍有小型學校無營養師，各地方政府依所訂營養師人力統籌運用，協助支援無營養師之其他學校力有未逮，將來可透過專法設計，朝行政區照顧方向做人力調配；未來草案將著重於營養師人力，至於以班級規模或區域來計算，因涉員額編制及地方財政，會和縣市政府及相關單位再討論。

教育部研擬學校午餐專法草案，納入多國學校午餐經驗外，也參考各地方政府的區域特性，彈性考量，專法將朝充分照顧不同區域的在地飲食、在地文化與風俗習慣的融入，同時並納入立委意見，解決目前午餐面臨問題及午餐相關規定分散於各式法令等問題。

日本於1954年訂定「學校給食法」、韓國1981年訂定「學校給食法」，我國目前只有2002年訂定的學校衛生法及「國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項」作相關規範。

立委張廖萬堅認為，營養午餐人力配置非常緊繃，廚工也無法領到合理薪水，媽媽級的廚工多是抱著服務的心態，而學校營養師的配置方式也應改變，現行40個班以上的學校才配置一名營養師，少子化影響下，許多偏鄉學校根本無法達到門檻，有些營養師還須兼任午餐秘書，沒有薪資加給，負擔過重。

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