即將告別舊網頁？氣象局全新響應式測試版官網上線

2019-03-22 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕用過中央氣象局的測試版新官網了嗎？「響應式」氣象局測試版官網因應手機、電腦等不同裝置，可以自動調整螢幕排版，整體版面簡潔舒服，首頁分類條目更加直覺，還能個人化新增常用縣市，大大提高用戶的網頁體驗。

隨著民眾接收訊息方式改變，中央氣象局推出「第8版（V8）」測試版官方網頁，致力於給民眾更好的服務體驗。測試版和舊版相比，除了網頁簡潔，民眾也進到首頁，可以把較常查看的縣市設為「我的最愛」，以後點進網頁，就能直接查詢當地天氣狀況、氣象預報和空氣品質。

此外，測試版應用更符合現代潮流的「響應式網頁設計（Responsive Web Design）」，讓網頁能因應電子裝置的不同，自動調整排版，無論民眾用桌機、筆電、平板甚至手機，不用擔心網頁超出版面，減去不停拖拉頁面、放大縮小才能瀏覽資訊的不便。

新網站尚為測試版本，同時也需要民眾試驗、熟悉，因此V8測試版目前與舊中央氣象局官網並行使用。

日前《報天氣-中央氣象局》粉專表示，第8版網頁是氣象局首次開放全民票選版型中，得到最高票的網頁版型，有許多人的期待和熱忱在裡面，「氣象局的一小步，民眾便利的一大步。」

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