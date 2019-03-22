山路彎彎 特展道出台3線客庄歷史

2019-03-22 19:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台三線串連北台17個鄉鎮市區，全長約150公里，是全台客庄密度最高的跨縣市客家廊道。客委會客發中心，即日起在台灣客家文化館舉辦「山路彎彎—台三線客家山林產業文化特展」，呈現台三線上桃竹苗中沿途客庄豐富的人文風情，讓民眾了解昔日拓墾歷史、山林產業的興起、變遷及今日的風華再現。

特展入口意象以「台三線文化地圖」呈現昔日拓墾產業、信仰之古道，及與現今台三線重疊的發展脈絡；順著「山路彎彎」的步道造景進入「披荊斬棘，以啟山林」區，藉由「逢山必有客」、「拓墾領袖」及「聚庄成鎮」，介紹台三線上的山林拓墾、客庄聚落發展與信仰文化。

「開山打林，耕田耕埔」區，分類探究林業、編織、樟腦、香茅、山茶、桑蠶及油桐等山林經濟產業。「彎彎斡斡」區，則以台三線上的綿延老路，呈現「樟之細路」及「古道修復」的推動發展。最後透過「創客再生．青春洄游」，以「遊」、「食」、「轉」，呈現台三線豐富的自然資源、深厚文化底蘊、多元的悠遊選擇及「後生返鄉」作創客現況。

此外，今天在台灣客家文化館斜坡廣場同步開幕的有「如膠似漆．留聲客音—蟲膠與黑膠唱片展」，展出中心典藏的蟲膠黑膠唱片、表演樂器，介紹日治時期客籍藝師及樂師至日本錄音的發展史。

有向日本國立民族學博物館申請數位音檔借展，包含何阿文、蘇萬松等客籍歌手演唱之鼓吹樂、採茶戲、新式採茶、改良採茶、勸世歌等47首，希冀藉由此展，讓民眾認識有別於現今錄製技術、音樂播放之方式外，瞭解客家音樂於上世紀初在台灣音樂史上的領頭地位與風潮。

出席開幕的客家委員會主任委員李永得表示，閩南與客家文化的差別在於閩南族群是仰賴海洋文化衍生，客家族群則是倚靠「山林」文化構築。因此逢山必有客，談到山林產業絕對與客家相關，穿過彎彎山路的臺三線，未來將著重在人文藝術、音樂脈絡、特殊動植物、生態旅遊地景的研究等。

相關展覽詳情請參閱臺灣客家文化館官方網站：http://thcc.hakka.gov.tw/及官方粉絲團https://www.facebook.com/hakkapark/。

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