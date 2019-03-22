上山走讀體驗另類畢旅 北市學童：學習與山林共存

2019-03-22 20:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台北市雙園國小5個六年級畢業班，從昨天開始一連兩天到仁愛鄉山上與紅葉等5所國小進行交流及走讀，山上的學生擔任學伴，陪著學射箭、做口簧琴，踏察部落家屋，這群都會孩子傍晚帶著滿滿的感動下山，認為山上學習環境雖較艱困，但課業之外學習與山林共存的心和技能，是他們一輩子也學不到。

由扶輪社牽線的台北市雙園國小，與仁愛鄉紅葉、清境、廬山、力行、發祥國小六年級學生交流，去年10月仁愛5所國小學生到雙園國小訪問，昨日則由雙園國小上山，以回訪名義進行2天1夜的山上走讀生活。

雙園國小5個班的學生分成3隊，分別在紅葉、廬山、清境國小進行走讀體驗，由山上5所國小18名六年級學生擔任他們的學伴，陪著他們體驗山上的生活，和學習傳統技藝。

這群都會來的孩子，有1隊在紅葉國小學昨天做口簧琴，今天則學傳統射箭和踏察部落家屋，有小朋友一直無法把箭射準，經學伴耐心教導最後射到9分而興奮地大笑。

在廬山國小走讀的小隊，則有人寫了新詩紀錄在廬山國小學習的感動心情，她最後以「一座充滿色彩的山／一座充滿充滿音樂的山／一座充滿味道的山／一座充滿歡樂的山／那就是／美麗的廬山」來作為結尾，讓山上的師生都非常感動。

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