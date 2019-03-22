台南拚經濟 找這位女強將上場

2019-03-22 16:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市工商發展投資策進會「動」起來！新任總幹事范思筠在商界人脈旺，她直言企業老闆不缺資金，需要的是協助解決問題改善投資環境，她希望帶領工作團隊挑起使命任務，與民間企業共同努力，為台南拚經濟！

范思筠是前台南市長許添財辦公室主任，原本就在工商界如魚得水，許卸任後這幾年，她更有心力經商，並投入夫家曾子南文教基金會、佛光山的文化慈善工作，事業與社會慈善忙得更精彩。

台南市長黃偉哲是在市長選舉後找她來幫忙，原本邀請她加入市府行政團隊，但她認為自己擅長於經濟領域，因而接下工商策進會，與企業界共同拓展台南經濟活路。

一般外界對工商策進會觀感，不乏認為是靠「關係」進來的酬庸單位；范思筠幽默說，「若要說關係，我比誰都強」，在商場經營多年熟識人脈，相信更能發揮專長，帶領工作團隊打破外界印象，上任後第一件事，就是自己減薪做起。

前代理市長李孟諺去年率團赴日行銷台南芒果，范思筠即是推手之一。她與在日本經營農產品銷售、超市的裕毛屋董事長謝明達是彰化同鄉，在她牽線下奠定合作基礎。

范思筠也直言，不論是中國、日本或東南亞市場，台南擁有農特產與青創發展優勢，結合活躍的民間資金，台南樂與世界交朋友，開拓更大能量，而企業老闆們不缺錢，需要的是碰上問題時，找得到窗口協助解決，改善投資環境提高獲利後，老闆們都樂意增加公司員工薪水，策進會要扮演的角色，就是要搭起這座經濟橋樑。

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