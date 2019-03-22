永平高中首創台灣原生生態園區 將復育青鱂魚

2019-03-22 14:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永平高中「永獅慈暉生態園」今天揭幕，生態園區由慈暉文教基金會、永和獅子會，以及日本大阪住之江獅子會共同贊助經費，由荒野保護學會溼地專家朱清煌以生態工法建置台灣原生植物生態系統生態池，生態園區有水塘、溪澗、埤塘及草溝，生態池，除了豐富的台灣原生種竹水生及陸生植物，還將復育台灣原生魚種青鱂魚、史尼氏小鲃、菊池氏細鯽等魚類。

台灣原生魚類保育協會鍾宸瑞老師說，「青鱂魚」是新北市原生魚，青鱂魚和大肚魚棲地重複，大肚魚會吃掉青鱂魚的幼魚，加上環境開發，農藥、廢水污染，造成本土青鱂魚瀕臨絕跡，紅皮書已將青鱂魚列為國家易危（Nationally Vulnerable,NVU）類別淡水魚類。

永平高中校長劉淑芬說，感謝鍾宸瑞願意協助永平高中復育本土原生魚類，校方希望藉由孕育瀕危的原生物種，讓師生們能從復育過程中，感受大自然呵護萬物的心，如同慈暉母愛精神，並將學校的生物自然科教學從教室的學習，延展至戶外，形塑校園即教室，處處是學習的氛圍，展現對自然生態環境的關懷，也是復育本土原生種的新里程碑。

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