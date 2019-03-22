歐陽娜娜表態是「中國人」 廣告小妹：她愛人民幣更勝於愛國

2019-03-22 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕歐陽娜娜近期於中國發展演藝事業，但因微博發文「以身為中國人驕傲」惹議，連老爸、國民黨發言人歐陽龍都跳出來支持女兒。知名網紅「廣告小妹」則表示，其實不必動氣，但不會喜歡她、認同她，她表示「看不到台灣某些藝人的掙扎，就算有也是人民幣對他們施壓」。

對於歐陽娜娜撇清台獨並支持一個中國的言論，廣告小妹2次在《臉書》發文談論此事，表示自己並沒有不高興，她舉例說道，她的台灣外省朋友們就算她什麼都不說也沒人逼他們說什麼，他們也會時不時地向我透露，他們熱愛台灣這片土地，卻也認同自己是中國人。他們的掙扎，很真實，但對比台灣某些藝人，「看不到他們的掙扎，如果有掙扎，那是人民幣對他們施壓」。

她更說道：「這票藝人面對台灣民眾時，以台灣人自居、接受國外媒體訪問的時候，繼續以台灣人自居，但是當他們在中國火了、被檢舉台獨了、微博被塞爆了，他們選擇向我們俯首稱臣...聲明稿還會玩文字遊戲，堅定一個中國的原則，轉身對著台灣民眾會解釋說『一個中國各自表述』。」

她表示不會因為此事對歐陽娜娜反感，既然做出了選擇，這也是一種坦蕩，但不會喜歡她、認同她，因為很難不去思考「她愛人民幣更勝於愛我的國」，最後更向其他未表態的藝人們喊話，表示「我們不傻，我們的眼睛亮得很」。

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