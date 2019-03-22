台灣首辦「吃書節」甜滋滋開趴品嚐書的美味

2019-03-22 09:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在國外行之有年的「國際吃書節」，在台灣也開始吹起「吃書風」！由新竹縣竹北市新瓦屋或者書店首辦的台灣第一屆國際吃書節，將於31日午後大開「甜點書派對」，以《小王子》為主題，轉化創作出充滿熱情的可食書，還有飲食作家講座、可吃書活動，邀請民眾一起體驗知識的美味。

或者書店表示，國際吃書節始於2000年美國加州，由茱蒂絲·霍夫伯格與比翠絲·科倫發起，很幽默地訂於4月1日，以紀念法國美食家布里亞·薩瓦蘭。活動邀集大家以「書」為靈感的分享美食創作，並一起吃掉它；希望透過美食，啟發人們對書籍與知識的熱愛。目前有超過23個國家引入舉辦。

或者書店主辦的台灣第一屆國際吃書節，邀請新竹在地烘焙職人在「甜點書派對」中大展身手，對大人小孩都愛的「小王子」一書做可食書創作提案展覽，還有巴布爾尼、茉莉花廚房、晨良甜點、Bisou Bisou Pâtisserie café、74甜創、暗香糕餅舖等高人氣的甜點店家工作室，尤其是注重使用天然食材與支持在地小農的烘焙師，與書店關注的食農議題相符應。

活動將於31日下午1點入場，簽到儀式設計用巧克力醬「簽名」在「主題蛋糕書」上面，現場並票選最高人氣作品，活動結束時一起把這些製作精美的作品吃掉，大啖知識的美味。

「美味的知識講座」，請來義大利慢食大學歸國的飲食文學作家毛奇，談論文學中飲食與閱讀相關的作品，分享「吃」與「閱讀之間的關係。「自己做一本可以吃的書」DIY活動，由竹東烘焙教室「茉莉花廚房」帶大小朋友現場製作可食又美味的饅頭書，一口吃掉就好像讀了一本書。

台灣第一屆國際吃書節網址。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/