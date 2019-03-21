長榮航空座艙長酒醉執勤 長榮：立即停飛並將免職

2019-03-21 19:27

〔記者陳宜加／台北報導〕一名空服員在臉書爆料，長榮航空事務長（座艙長）疑似喝醉值勤，在機上行為脫序，罔顧乘客安全，經機長通報後全機組員酒測。長榮回應，經抽血檢查，確認當事人血液酒精濃度已超出正常值、達免職門檻。長榮航空已立即讓該員停飛及召開「酒/藥測審議委員會」，將提報人評會予以免職處分。

一名空服員在臉書貼文表示，這趟飛行讓她永生難忘，組員都到齊了只差事務長，不久後看到她一頭亂髮，走路歪斜與她們相會，但沒有要check ID與護照，不像每趟事務長會做的那樣，講的話也沒有人聽得懂。

該空服員說，覺得事務長「怪怪的」，還發現事務長香水那麼臭，疑似酒味，但又想可能是自己鼻子壞掉；到了機場，空服員更形容事務長走路踉蹌、臉色蒼白、頭髮凌亂、眼神渙散，「ㄎㄧㄤ到一個極致」。

該空服員又說，旅客登機後，事務長廣播令人搖頭，因為真的很怪，就是一酒醉；收餐時又把整個客艙燈光關閉，請事務長打開，一直又開又關，整個過程誇張、離譜，「我無法尊敬這樣的前輩，尤其執勤前12小時根本就不能飲酒，可以喝成這樣實在太誇張。」

該空服員指出，最後機長通報公司，降落後全機組員進行酒測，她認為，事務長嚴重不敬業，若是安眠藥藥效未退、或酒醉未清醒卻照常執勤，真是罔顧搭機乘客安危，也嚴重影響飛行安全。

長榮表示，今日馬尼拉—台北BR262航班於上午6點11分的飛機抵達桃園機場後，機長向公司反映，疑似有空服員身上有酒味。該班機組員返回公司後，公司立即對全體機組員進行酒測，一名空服員有酒精檢出，其餘組員皆為正常。

長榮指出，公司立即陪同該名空服員前往醫院抽血檢查，確認血液酒精濃度已超出正常值、達免職門檻。長榮航空已立即停飛該員及召開「酒/藥測審議委員會」，將提報人評會予以免職處分。

「事務長」為長榮航空慣用職稱，一般航空公司稱為座艙長，負責管理班機上所有空服員，可以說是空服員在機上的主管。

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