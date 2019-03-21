週五變天！北部轉濕涼 入夜下探15度

2019-03-21 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（21日）是春分，受到偏南風高壓影響，各地大多為晴到多雲，僅午後山區雲量多，台北更飆到32.5度。中央氣象局預報，明天（22日）鋒面通過，水氣增多，鋒面通過後緊接著東北季風增強影響，北部天氣明顯轉涼，入夜後各地都有涼意，請民眾留意氣溫變化，適時增減衣物以免受涼。

中央氣象局預報，明天清晨開始北台灣雲量漸增，有局部短暫雨；中部、東半部地區及南部山區下午也將轉為有局部短暫降雨的天氣型態。此外，今晚至明晨金門、馬祖、澎湖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

另外，天氣風險公司說，明天及週末由於冷空氣及水氣報到，天氣形態都會是降溫轉雨。

溫度方面，明天北部和今天溫差近10度，北部白天高溫僅21、22度，其他地區影響較小，花東地區白天高溫約25至28度，中南部則落在29至31度，但入夜後各地氣溫降低至15度至19度，須留心日夜溫差。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，明日雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。

紫外線方面，各地紫外線多落在「中量級」，而雲嘉南、高屏、台東、南投及澎湖地區達「高量級」，請當地民眾注意，並盡量待在陰涼處。

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