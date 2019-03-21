廢棄物處理費1噸漲到6千 台南產業界陳情

2019-03-21 19:25

〔記者蔡文居／台南報導〕現今事業廢棄物處理需求日增，台南產業界質疑合法處理管道嚴重不足，造成廢棄物處理費用節節高漲，從過去1噸1500元漲到現在6000元，業界今天向市府提出陳情，要求市府正視事業廢棄物處理問題，提出完整解決方案。

台南市議員郭鴻儀、黃麗招今天邀請南市各區產業協進會代表，在台南市議會召開「面對垃圾危機產坐以待弊」記者會，並遞送陳情書，由市府經發局代表收受。

黃麗招表示，南市環保局正進行城西掩埋場做活化，預估完成後僅能再容納5年，而營運滿20年的城西焚化爐也將進行大修，由於沒有足夠合法處理管道，台南每日生產的事業廢棄物有的只能暫置在各廠區內，更有不肖業者，以「租霸」惡意租地棄置廢棄物，造成環境汙染及產業困境。

郭鴻儀表示，台南數十個工業區，未來南科、沙崙等大型開發案進駐台南，將帶來更龐大的廢棄物處理需求，處理規費一直漲，產業界面臨經營成本上升，苦不堪言，希望市府能未雨綢繆。

仁德工業區廠商協進會理事長梁金生表示，廢棄物處理費用現已原先1噸1500元漲到現在要6000元，政府一直希望產業能增加投資，卻無法解決垃圾問題，造成業者的不安定感，將阻礙整體產業發展。

保安工業區常務理事邱正義說，希望市府要多了解產業界的聲音，整合各局處的窗口給廠商，提供合理公平的事業廢棄物處理管道。

經發局表示，目前全市各工業區中，僅南科自設有焚化爐，日處理量80公噸，目前正計畫增設2座焚化爐，今年即可發包，其焚化爐優先處理南科廠商的事業廢棄物，如有餘裕才會收受區外廢棄物。

環保局表示，已輔導南市五處工業區160間廠商力求垃圾減量，採隨袋徵收由環保局收運，該局負責一般家戶垃圾清運，如有餘裕，也會儘量來處理事業廢棄物。

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