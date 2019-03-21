日月潭「網紅」咖啡館 臉書、IG瘋狂打卡

2019-03-21 19:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕魚池鄉日月潭周邊近來出現一座嶄新的白色咖啡館，座落在省道台21線魚池往日月潭的路旁，由於潔白簡約建築外觀充滿異國風情，近來成為臉書與IG等社群網站「網紅」級的打卡景點。

咖啡館主人其實是南投魚池鄉青年黃嘉宏，年輕時出國留學因愛喝咖啡，回國後考取咖啡杯測師執照，便一頭栽進咖啡世界，除創立「蠻荒咖啡」，近年也協助公所、農會教育與推廣魚池鄉精品咖啡，成為當地咖啡產業的中堅分子。

黃嘉宏表示，開新店只因過去在魚池市區的小店腹地太小，換到大一點的地方，才能讓顧客有舒適寬敞的空間，咖啡館設計則走簡約風，以潔白的鋼構為主，創造明亮、無壓力的環境，甫以木質材料妝點，呈現樸實自然感受，希望每個人到此，都能享受無壓的環境。

店內提供的飲品與輕食，多與在地食材結合，諸如紅茶、南瓜、龍鬚菜等，咖啡除有向貿易商直購的國外咖啡豆，也有台灣自產的精品咖啡，紅茶則都是經農會評鑑獲獎的茶葉，希望以實在的原料與農產，推廣魚池鄉特色與觀光，未來會好好把關品質，讓外界認識魚池鄉的軟實力。

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