輕熟女每天喝超過2杯咖啡 沒喝就劇烈頭痛

2019-03-21 17:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕許多人頭痛會喝咖啡舒緩不適，但咖啡也有可能是導致頭痛的兇手！

衛福部南投醫院近日收治一名28歲張姓輕熟女，自稱連日頭痛難耐，不管吃什麼止痛藥都沒改善，由於張女前陣子每天都喝超過2杯的咖啡，一沒喝就會劇烈頭痛，再喝則會改善，神經內科主任張嘉為診斷是單側搏動性疼痛，肇因咖啡戒斷產生的「戒斷性頭痛」，經調整咖啡飲用量，頭痛次數就降低。

身心科醫師陳恆生表示，喝咖啡可以提振精神，有人一沒喝反而覺得渾身不對勁，但在不知不覺中可能造成依賴，由於咖啡屬於中樞神經興奮劑，攝取咖啡因會造成失眠，以及緊張、焦慮等情緒障礙，若未使用則可能出現注意力下降、憂鬱、易怒、倦怠或頭痛等戒斷症狀。

營養師黃淑敏則說，目前台灣對於咖啡因建議攝取量為成年人每人每天不要超過300毫克，食用含咖啡因食物時，要注意攝取量與本身是否正在服藥，並要避免讓生長發育中的兒童及青少年攝取過多咖啡因。

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