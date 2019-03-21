秀姑巒山山難家屬質疑裝備不足未及時撤退 領隊關機未回應

2019-03-21 15:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台中綽號「虎哥」的王姓領隊12日至19日帶4名隊員走馬博拉斯橫斷，53歲張姓隊員「華哥」卻在第3天輕裝登頂秀姑巒山後，下山途中滑落崩壁身亡。張男的太太昨深夜臉書PO文懷疑領隊有疏失，質疑「這麼糟的天氣還出團，為何不撤退」、「真的有盡到領隊責任嗎」？記者今天電話向領隊求證，關機無法接通。

張男的妻子貼文指出，出發前的3月9日，各地高山都已在下雪，各登山社團臉書都有人分享高山雪景，「難道虎哥不知道嗎」？張男妻子貼文表示，領隊在隊員的群組告訴大家「簡易式冰爪有的要帶著，沒有的就不用刻意準備」，她老公原本要帶更好的，「就因為聽你（領隊）的話，他才帶簡易版」。

她質疑，就算大家都穿上簡易式冰爪，穿著雨鞋再上冰爪「這樣安全嗎」？她質疑「為什麼要帶一群沒有受過專業雪地訓練的隊伍，進入危險的雪地」、「領隊不是應該針對環境及隊友的體能變化，做出安全的行動」？

張妻貼文說，王姓領隊在山上打電話通知她「出事了」，又告訴她「不知道那裡有一個斷崖，那麼長！那麼滑！」張妻認為，身為商業團領隊不知道登山路線的路況就當領隊，還帶人爬山「未免太離譜」！

張妻說，領隊還提「出事的時候我老公沒拉繩」，認識她老公的人都知道，他爬山很謹慎小心，「有繩子他一定會拉」。

雖然張妻貼文設置公開，不過王姓領隊原本下山後還有張貼相關照片，還有網友在上面留言「希望虎哥出來說明」，但王都已刪文刪圖，記者今天打電話找「虎哥」王姓領隊回應，王關機無法接通。

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