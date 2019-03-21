推廣與野生動物和平相處 台東林管處發行台灣黑熊手繪海報

2019-03-21 15:45

［記者黃明堂／台東報導］嘉明湖國家步道因台灣黑熊出沒向陽山屋覓食，與人近距離接觸畫面，台東林區管理處設計一款「山是家」黑熊手繪海報及「人熊衝突／共處」口袋摺頁，受大眾喜愛，詢問度極高，特別提供800份，民眾捐款保育黑熊，即可獲贈。

台東林管處表示，山林是台灣黑熊賴以維生的家，人類進入自然，可能因為錯誤的行為對自然環境帶來壓力，透過插畫家親切溫暖的手繪設計，讓民眾一眼愛上，仔細閱讀便能了解登山與台灣黑熊野外棲息息息相關，如何建立人與野生動物在自然中和平共處，已是現在新好山友的戶外活動準則。

台東林管處說，黑熊海報及口袋摺頁，原僅限參加登山宣導和相關山林保育活動的民眾才能索取，現在，台東林管處與台灣黑熊保育協會共同攜手合作，民眾捐款贊助「台灣黑熊保育協會」，即獲贈一張「山是家」黑熊海報，數量有限800份，送完為止，詳細活動請參閱「台灣黑熊保育協會粉絲專頁」查詢，或洽台灣黑熊保育協會02-23818696。

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