湄洲媽「斷指乩童」從何來？竹南龍鳳宮出書記錄珍貴文史

［記者鄭名翔／苗栗報導］逾300年歷史的苗栗縣竹南后厝龍鳳宮，為地方重要信仰中心，也保存許多珍貴媽祖文化。為了使習俗沿革、文史資料得以永續傳承，苗栗縣龍鳳觀光文化發展協會耗時6年，投入15名志工訪談27名耆老，將口述歷史及史蹟考證集結成冊，今發表「耆老暨鄉親訪談錄：后厝龍鳳宮文獻史料」，也是縣內首本由在地居民編篡的宮廟紀錄史，更顯珍貴。
協會創辦人吳正賢表示，龍鳳宮以全台最大、高達41.2公尺的坐姿媽祖像聞名，此外廟內還保有以樹頭雕刻成的48座媽祖救世圖。而當地關於媽祖文化的記憶及神蹟更是不勝枚舉，是極具文化資產的廟宇，但有感於許多文化逐漸失傳，因此由志工自發性探訪各地耆老，將無形的歷史記憶透過文字繼續傳承。
計畫主持人陳秀珍說，從2011年起15名志工造訪苗栗縣、新竹縣、台北市、花蓮縣等27名70至103歲的耆老，請他們講述早期後厝媽祖發源及文化演變的過程，再透過考證相關史料，將當地的信仰習俗寫成16篇文章並編篡成冊。
陳秀珍提到，訪談中印象深刻的是關於湄洲媽祖「斷指乩童」的淵源。傳說湄洲媽祖神像曾遭宵小竊走，在搬運過程中金身的手指遭小偷切斷，雖然神像後來失而復得，但遺落的手指卻不知去向，因此早年乩童要向湄洲媽祖請神時，須先切斷一截手指，以示真神降臨，而後才被廢除。
吳正賢也轉述耆老口中的媽祖神蹟，稱廟內的三媽源自於早年頭份一名女子，因助人無數，受世人感念予以供奉，而因祂生前左腳因救人而受傷，後來每逢三媽出巡時神像的左腳皆會掉落，不論工匠如何修補依然如此，也讓地方鄉親津津樂道。
協會將耗時6年的口述歷史紀錄加以編篡成冊，今早於龍鳳宮舉辦新書發表會，對於台灣文史工作保存具有重要意義。協會共印製150冊，透過國家圖書館申請取得國際標準書碼認證的出版品，目前除了供國圖及竹南鎮立圖書館典藏，未來也擬整理成數位電子版，供更多民眾了解媽祖文化。
-
計畫主持人陳秀珍與14名在地志工，訪談耆老將龍鳳宮媽祖廟的歷史沿革及文史傳說編撰成冊。（記者鄭名翔攝）
-
龍鳳宮內保存珍貴的樹頭雕刻媽祖救世圖。（記者鄭名翔攝）
-
苗栗縣龍鳳觀光文化協會創辦人吳正賢投入保存在地文史工作不遺餘力。（記者鄭名翔攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay