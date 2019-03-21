湄洲媽「斷指乩童」從何來？竹南龍鳳宮出書記錄珍貴文史

2019-03-21 14:41

［記者鄭名翔／苗栗報導］逾300年歷史的苗栗縣竹南后厝龍鳳宮，為地方重要信仰中心，也保存許多珍貴媽祖文化。為了使習俗沿革、文史資料得以永續傳承，苗栗縣龍鳳觀光文化發展協會耗時6年，投入15名志工訪談27名耆老，將口述歷史及史蹟考證集結成冊，今發表「耆老暨鄉親訪談錄：后厝龍鳳宮文獻史料」，也是縣內首本由在地居民編篡的宮廟紀錄史，更顯珍貴。

協會創辦人吳正賢表示，龍鳳宮以全台最大、高達41.2公尺的坐姿媽祖像聞名，此外廟內還保有以樹頭雕刻成的48座媽祖救世圖。而當地關於媽祖文化的記憶及神蹟更是不勝枚舉，是極具文化資產的廟宇，但有感於許多文化逐漸失傳，因此由志工自發性探訪各地耆老，將無形的歷史記憶透過文字繼續傳承。

計畫主持人陳秀珍說，從2011年起15名志工造訪苗栗縣、新竹縣、台北市、花蓮縣等27名70至103歲的耆老，請他們講述早期後厝媽祖發源及文化演變的過程，再透過考證相關史料，將當地的信仰習俗寫成16篇文章並編篡成冊。

陳秀珍提到，訪談中印象深刻的是關於湄洲媽祖「斷指乩童」的淵源。傳說湄洲媽祖神像曾遭宵小竊走，在搬運過程中金身的手指遭小偷切斷，雖然神像後來失而復得，但遺落的手指卻不知去向，因此早年乩童要向湄洲媽祖請神時，須先切斷一截手指，以示真神降臨，而後才被廢除。

吳正賢也轉述耆老口中的媽祖神蹟，稱廟內的三媽源自於早年頭份一名女子，因助人無數，受世人感念予以供奉，而因祂生前左腳因救人而受傷，後來每逢三媽出巡時神像的左腳皆會掉落，不論工匠如何修補依然如此，也讓地方鄉親津津樂道。

協會將耗時6年的口述歷史紀錄加以編篡成冊，今早於龍鳳宮舉辦新書發表會，對於台灣文史工作保存具有重要意義。協會共印製150冊，透過國家圖書館申請取得國際標準書碼認證的出版品，目前除了供國圖及竹南鎮立圖書館典藏，未來也擬整理成數位電子版，供更多民眾了解媽祖文化。

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