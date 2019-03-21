女轎班迓媽祖！台南下營茅港媽古香路到府城會香

2019-03-21 13:26

〔記者楊金城／台南報導〕相隔104年，台南下營茅港尾天后宮恢復徒步古香路，將在國曆3月23、24日（農曆2月17、18日）舉辦百年赴郡香會，前往台南祀典大天后宮會香受到注目，最特別是首次出動女轎班扛媽祖神轎，近日在廟埕集訓。

清時「茅港媽」都會到郡城（府城台南）祀典大天后宮參謁，並享有「府城大北門入、大北門出」的尊榮。茅港尾天后宮管理委員會為恢復這項徒步會香傳統，今年舉辦「百年情緣・赴郡香會」活動，23日清晨起轎徒步到台南約38公里，沿途與20間友宮廟會香參拜。

茅港尾天后宮為了這次赴郡香會，開基大媽將首次出門，女轎班長盧姿岑表示，以往神轎人員多為男性，此次為服務聖母的女轎班人數有16人，都是在地人自發性發起，成員謝宜玲、謝栯瑄母女檔也號召同事一起共襄盛舉。謝宜玲因曾夢見茅港媽，和媽祖有緣，此後成為茅港尾天后宮的媽祖義工。

女轎班近日扛著約60公斤重的媽祖神轎，由教練黃啓維指導反複練習，只為此次徒步會香活動能圓滿成功，女隊員沒人喊累。

茅港尾天后宮總務馮智賢說，考量女轎班員的體力，這次赴郡香會也會出動男轎班員60人一旁協助，女轎班在沿路會香、茅港尾天后宮出廟、入廟時擔綱扛媽祖神轎。

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