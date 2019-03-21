中國共青團統戰深入小學 教育部長提交流原則…

2019-03-21 10:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕本報今天報導，第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流11日在台北市民族國小舉辦開營儀式，活動是由共青團組織「全國少工委」主辦，對此，教育部長潘文忠今天回應，教育交流一直都是秉持對等互惠的原則進行，對於相關單位提出交流計畫，也有審查機制，涉及中國大陸有黨政軍部分涉入，會提到內政部召開的跨部會聯席審查會審查，媒體報導的台北市交流活動去年有經過審查通過，呼籲各校在進行交流時，應該要秉持平等互惠的原則進行。

本報今天報導，第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流11日在台北市民族國小舉辦開營儀式，據中國官媒「新華社」報導，該活動是由中國的「全國台聯」、「全國少工委」主辦，而全國少工委正是共青團組織；全國台聯在上週中國人大與政協「兩會」期間也擁護「習五條」。

民進黨立委黃國書質疑，這非單純的教育交流，背後有中國黨政介入。北市府放任共青團活動深入校園，台北市長柯文哲的「兩岸一家親」做得也太徹底。中國統戰無孔不入，教育部與陸委會應嚴格把關，以落實蔡總統的7項指導綱領。

潘文忠今天出席立法院教育文化委員會法案審查前受訪表示，相關交流不能有損國格，教育部對於兩岸學術交流都持開放、支持態度，但應該要回到單純教育交流，不要牽扯到統獨、統戰，反而影響青年學子的常態學習機會。

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