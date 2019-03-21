注意！高雄運將赴中國自助旅遊 回國確診德國麻疹

2019-03-21 10:42

［記者黃旭磊／高雄報導］計程車司機赴中國自助旅遊，返國確診德國麻疹，為我國今年第3例境外移入確定病例。

42歲男運將住於高雄茄萣區，今年2月11至25日陪太太至四川省探親旅遊，返國後，3月13日出現頭痛、咳嗽及肌肉酸痛等症狀，15日至診所就醫診斷為感冒，17日再出現發燒、手臂處紅疹，至醫學中心急診室就診並住進負壓隔離病房，20日經疾病管制署判斷罹患德國麻疹。

高雄市疾病管制處長潘炤穎說，個案感染期間接觸親友約45人，已通知要求加強自主健康管理，並開立「德國麻疹個案接觸者健康監測通知書」，提醒注意事項，呼籲出現疑似症狀即通報並就醫，個案將持續監控至4月8日。

衛生局指出，今年我國確診4例德國麻疹確診，其中3例為中國、菲律賓境外移入，提醒民眾避免帶未滿1歲或未接種疫苗幼兒至流行地區，如需出國，建議帶幼兒出發前2週自費接種MMR疫苗，也建議成人評估接種。

疫苗接種方面，民眾可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

防疫人員說，德國麻疹在出疹前後7天具傳染力，經飛沫或與病人直接接觸傳染，尤其，孕婦懷孕前期感染可能造成死產或自然流產，可能引發胎兒耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷。

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