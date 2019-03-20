登108層刀梯！法師武考醮會北部場3/31大溪登場

2019-03-20 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕「登刀梯」是道教法師晉升的傳統科儀，不但要克服懼高症，腳下踩的刀片更是鋒利無比，中國武當道教太玄法師協會主辦北部場刀梯武考，31日上午10點30分將在桃園市大溪區義和里的「送窮迎富廟」舉辦登108層刀梯法師武考醮會，計有10多人報名，順利通過考驗者也將成為正式道教法師，報考者遍及北、中、南及東部，更有中國上海台商不遠千里返台應考。

中國武當道教太玄法師協會理事長蕭道賢表示，過去這項法會皆在中南部進行，此次移師北部辦理，為吸引更多民眾參與活動，武考當天並開放民眾現場進行鑽刀梯下活動，讓民眾親身鑽過刀梯下方，藉壇場法界，法器神威及聖神無量慈悲之力，使善信民眾達到消災避難，祛病延壽，祈福植喜的目的。

協會20日邀名法師示範，吸引許多人參觀，參與示範的3名法師鄭茂祥、王美麗、陳椿洪，依序光著腳丫爬上刀梯，這108層的刀梯分布有鋼釘、刀及劍等，讓人看的毛骨悚然，不過，3位法師神情自若，順利攀爬成功後表示，只要用心，心情坦蕩蕩，就不會受傷，令在場民眾嘖嘖稱奇。

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