用氣安全零死角 台北免費換裝微電腦瓦斯表

2019-03-20 21:10

〔記者楊心慧／台北報導〕一般傳統瓦斯機械表僅有單純計量功能，現今的「微電腦瓦斯表」能降低意外發生時瓦斯洩漏風險，台北市產發局為了鼓勵市民換裝微電腦瓦斯表，只要家中是傳統機械錶，即可免費換裝，還能參加抽獎，得獎者可獲減免半年瓦斯基本費600元優惠。

產發局副局長王三中說，微電腦瓦斯表具有大量漏氣、5級以上地震、自動遮斷功能，若瓦斯爐、熱水器超過正常時間，或是用量過大也會自動遮斷，民眾只要在安裝前請瓦斯公司按習慣調整即可。

王三中指出，市府各機關學校醫院、公宅、委外場館運動中心、商場在2017年已全換裝微電腦瓦斯表，近年則以推廣辦活動的方式，鼓勵民眾安裝，台北市安裝率在2017年為9.9％，去年已升至17.9％，成長率超過80％。

市府與瓦斯公司合作，包含大台北區瓦斯、陽明山瓦斯、欣欣天然氣、欣湖天然氣等，民眾只要家中為傳統機械錶即可免費換裝。

另外，今年擴大辦理抽獎活動，名額比去年更多，民眾只要在去年11月1日到今年10月31日前安裝，都可參加，得獎者可獲減免半年瓦斯基本費600元優惠。

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