三總澎湖分院為腸病毒把關 守護澎湖人健康

2019-03-20 21:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕腸病毒即將進入高峰期！衛生福利部疾病管制署高屏區管制中心委員郭玄章醫師、林靜麗技士，今日前往三總澎湖分院執行「腸病毒責任醫院整備及運作機制」實地訪查，對於三總澎湖分院擔任地區「腸病毒責任防制醫院」給予肯定。

由於時序即將進入夏季，天氣逐漸變暖，依據全國定點醫師監視資料顯示，每年腸病毒疫情約自3月下旬開始上升，於5月底至6月中旬達到高峰，隨著學校放暑假而趨緩，於9月份開學後再度出現流行，尤其是家中有新生兒的父母，對於腸病毒感染防範更是不容忽視的重要課題。

三總澎湖分院身為澎湖縣地區傳染病應變醫院及急重症主要醫療照護者，同時也是「地區腸病毒責任醫院」，在面對地區腸病毒感染疫情防制，更是責無旁貸。此次訪視，醫院由張芳維院長率小兒科黃劭威醫師、婦產科蔡秀婷醫師、感染科吳瑞欣醫師及感控醫護團隊共同出席配合訪視，突顯醫院對訪視行程的極度重視。

郭玄章委員聽取相關簡報與急診室、小兒門診、住院病房實地訪查後，對於三總澎湖醫院在離島醫療資源不若本島的狀況下，各項整備防制作為已能與本島醫學中心相比擬，給予高度肯定。委員同時表示，建議醫院加強地區衛教宣導，提醒家中幼童若出現突發性發燒、嘔吐、咽峽部小水泡或潰瘍、四肢末梢紅疹等疑似腸病毒症狀時，應儘速就醫，若是就學幼童應請假在家休息，避免病情惡化及傳染其他孩童。

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