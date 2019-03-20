陪妻產檢飆髒話怨「浪費時間」 網怒：耽誤人家青春還靠北

2019-03-20 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕妻子得辛苦懷孕10個月，卻有爸爸連幾個小時的產檢都等得不耐煩，甚至大罵一旁的妻子，目睹這一幕的男網友，為這名媽媽大抱不平。

男網友到臉書社團「爆怨公社」透露，擔任水電工的他，晚上下班已疲憊不堪，但仍很期待和妻子一起去產檢，「雖然很累，但就想看看肚子裡的寶貝」，夫妻倆等了1個半小時才終於輪到他們，不過漫長的等待仍不減能看到寶貝的期待，照完超音波後，夫妻倆等著領取批價單，這時「耳後卻傳來一位年輕爸爸和他老婆的抱怨」。

年輕爸爸等得相當不耐煩，竟當眾大罵妻子，「我不懂我跟你來要幹嘛？幹XX！陪你來等2個小時，啊然後勒？進去照5分鐘？到底來要幹嘛？幹XX累的（得）要死，馬的！還要陪你在這浪費時間」，10分鐘後，輪到他們，年輕爸爸的妻子「似乎是問你要不要進去」，結果年輕爸爸竟只顧著玩手機，繼續坐著不理會，讓同樣身為爸爸的原PO好氣憤，「你知道你老婆滿臉無奈嗎？你知道你老婆看起來很受傷嗎？」

準媽媽懷胎10個月，歷經辛苦只「為了生你的小孩」，一旁的年輕爸爸卻只陪個幾小時的產檢就沒耐性，還把氣出在無辜的妻子上，原PO氣到直呼，「真的當場超想給聽八蕊」、「幹！講那不是人講的話！」

網友看完也大怒，「嫁到這種人真的很衰」、「是該嗆他！不想花時間跟心思陪伴老婆，就不要耽誤人家青春還在這靠北」、「產檢很浪費時間？我覺得跟這豬腦走到未來更浪費」、「怎麼挑到這種男人？話說當初每次的產檢，我都是充滿期待陪老婆去的，透過超音波看看小朋友成長的如何，幻想小朋友的長相...女人真的別犯傻」、「真過分，要那種老公來幹嘛的，虐待自己是不是，我等過四小時，結果是我不耐煩，還好我老公還很有耐心」。

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