反制無人機 民航局今年擬引進「干擾槍」

2019-03-20 14:11

〔記者陳宜加／台北報導〕無人機造成機場安全威脅，民航局擬祭出反制手段，民航局長林國顯透露，中科院1個內將提出建議方案，初步規劃採2階段，今年率先引進「干擾槍」與偵測設備監控並管制，第二階段則規劃於115年前要求所有無人機裝設電子圍籬。

林國顯說，無人機問題涉及國安，4月8日將由中科院向國土辦報告，將不排除「軟殺」與「硬殺」方式。中科院提出3種構想，主要包括干擾、掃描、偵測。

他指出，今年可望率先引進干擾槍，採取定向發射，鎖定違規無人機，使其停止飛行、下降地面或回航，範圍從數百公尺至數公里不等；另也將建置防禦設備，最晚今年底前建置頻譜掃描，偵測入侵無人機。

他也說，另有主動式防禦措施，使用雷達掃描無人機，但有可能干擾民航客機儀表板、頻寬可能影響氣象雷達，掃描範圍也有限，無法常態開設，尚待研議。

林國顯表示，第二階段則規劃於115年前，要求各式無人機須裝設電子圍籬，內建禁航圖資，讓無人機無法進入管制區。目前民航局已要求大型業者配合，市占率最高的大疆公司已全面裝設電子圍籬，避免誤闖。

他也說，無人機為世界各國同樣面臨的問題，包括英國、美國均曾發生無人機闖入機場，造成機場關閉、航班大亂，損失慘重。今年底台灣將首度主辦世界飛安高峰會，屆時將與各國討論無人機安全管理議題。

為加強管理，民航局修訂無人機專章，重量250公克以上的無人機須登記註冊，且專業操作證須經術科測驗合格，規劃最晚5月底開放預考，目前已有900多人報名。原預計今年7月上路，但因地方政府對於法規內容不熟悉，加上須跨部會協調，延至明年1月1日上路。

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