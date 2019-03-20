高雄永安北溝排水整治工程3.8億元 中央全額補助

2019-03-20 13:41

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄永安區北溝排水沿線地勢低窪，系統上下游又為狹窄瓶頸段，加上海水漲潮影響排水功能，永安、新港聚落長年飽受水患威脅，經立委邱志偉極力爭取，北溝排水二、三期拓寬整治工程3.8億元經費，確定將由中央全額補助。

新港里長何應成表示，永安、新港聚落常淹水，去年823水災永安、永華和新港里更淪為水鄉澤國，居民苦不堪言，北溝排水工程第一期已完成，希望中央補助能夠一次到位，讓二、三期工程得以同時進行，整治工程越快完工，居民便能越早免於淹水之苦。

高市水利局指出，北溝排水拓寬整治第二期工程為「北溝排水下游段拓寬整治工程」，將總長920公尺排水渠道從8公尺拓寬為13公尺，並新建護岸，經費約1.5億元；第三期為北溝排水上游段拓寬整治工程，將總長1620公尺排水渠道從3至5公尺拓寬為14公尺，新建護岸和3座寬5公尺、長14公尺的橋梁，經費約2.3億元，兩期工程經費總計3.8億元。

邱志偉表示，永安北溝排水二、三期經費經多年爭取，歷經十餘次的質詢、會勘及協調會，經費終於有著落，水利署承諾二、三期分別補助5000萬及3000萬元，另3億經費缺口，分別由台電、中油設立1.5億元的專案補助，經費一併到位，將可避免用地分期徵收程序冗長問題，工程期程將可從4年縮短為2年，水利局預計2021年4月汛期前完工。

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