斗六市區鐵路高架化推了20多年 雲縣府否認有變數

2019-03-20 13:27

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市區鐵路立體化推動20多年，遲無下文，外傳交通部未列入優先推動縣市；雲林縣政府工務處長汪令堯今天表示，目前規劃採高架，下週舉辦公聽會，經費約需100多億，並無變數。

斗六市現有7處平面平交道，形成交通瓶頸，部分平交道更因平面道路不到10公尺就有紅綠燈，險象環生，日前保庄平交道就發生轎車停等紅燈，差點被火車撞及事故，地方要求立體化聲浪再起。

汪令堯表示，前交通部長賀陳旦前年4月視察斗六鎮北路平交道後，核撥900萬元經費給雲林縣府進行可行性評估，目前已進入期末報告階段，6月前可完成，目前朝高架化規劃，預估經費需要107億。

汪令堯表示，斗六市鐵路高架化仍持續推動，並無外界傳聞胎死腹中，縣府也會全力爭取，早日進入實質動工。

縣議員王又民表示，鐵路高架化在每次選舉都是藍綠候選人必提政見，過了20多年，政黨已輪替多次，卻無下文，市民已等不下去了，希望政府要兌現承諾，縣議員李明哲表示，鐵路立體化可以解決市區交通及發展瓶頸，應該持續推動，同時做好噪音、市區開發等防護工作。

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