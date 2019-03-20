垃圾底渣鋪路？ 張麗善：是處理過的再生粒料

2019-03-20 13:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣高鐵南側道路下頭埋垃圾底渣？縣議員陳俊龍今天在議會要求縣縣府，如果無法安全使用底渣，應立即禁止使用；縣長張麗善強調，這不是底渣，而是經再處理的再生粒料，不含重金屬及戴奧辛。

陳俊龍強調，底渣含有重金屬，會污染地下水，雲林縣高鐵南側道路工程被民眾發現疑似使用底渣鋪路，這條路原先設計並沒用使用底渣，為何要作如此變更設計？他要求環保局、工務處說明如何安全使用底渣以避免污染環境及地下水，若無法確保安全，要求立即停用底渣。

張麗善表示，雲林縣垃圾委託嘉義縣焚化每噸2045元，但不需回運底渣，委託高雄處理的垃圾雖不需處理費，但每噸垃圾要換回1.8噸的底渣，她要求底渣如果未經處理不得回運雲林，經再處理公司理後去除重金屬及戴奧辛每噸需花1400多元，由於1噸垃圾換1.8噸底渣，加上運費，所以每噸垃圾處理費比送到嘉義貴還600多元。

張麗善強調，目前回運雲林的都是再生粒料，已無重金屬及戴奧辛，並與水泥混合固化，安全無虞，而且她也要求，再生垃料只能用在道路上，不能用在臨近民生用水及養殖水源區。

工務處長汪令堯表示，再生粒料都經過固化處理，而且只用在道路的基底層，使用比率不得超過5成。

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