新北《擁夢飛翔14》新書發表 記錄10學子生命故事

2019-03-20 12:41

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局今舉行《擁夢飛翔14》新書發表會，記錄10位新北市勇者學子的故事。新北長侯友宜指出，生命鬥士的故事讓大家學會很多人做不到的，讓大家知道遇到困境有一個典範的學習。

今年《擁夢飛翔14》入選學生，包括2018總統教育獎獲獎者台大電機林禹龍、雙溪高中簡汶琪、三重高中歐芃真；2018總統教育獎初審入選者更寮國小黃清棣、復興國小廖軒億、崇林國中林昀俊；106學年度新北市特殊展能市長獎永和國中畢業生洪欽彥；106學年度優秀身心障礙學生北新國小陳泓宇；獲選為New Life天使的五峰國中孫智榮；體育表現優異龜山國小黃婞芸。

負責承辦的麗園國小校長李財福指出，《擁夢飛翔》至今已來到第14年，最一開始主要是網羅總統教育獎的學生出書，近年已逐漸朝向全方位人才進行出版。

新北市政府表示，希望藉由楷模學子的奮鬥故事，對社會有所感動與啟發，學習生命勇者面對生命挑戰。

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