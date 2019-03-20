腸病毒蠢動 麥當勞叔叔帶學童勤洗手

2019-03-20 10:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市衛生局、麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，先後到過港幼兒園、二信國小宣導洗手、個人衛生等防治腸病毒的方法，衛生局指出，腸病毒從3月開始升溫，4到9月為流行期，希望民眾建立正確觀念，落實衛生一起預防。

衛生局長吳澤誠表示，腸病毒傳染力強，主要經由腸胃道或呼吸道感染，也可能透過接觸病患皮膚上的水泡或分泌物而傳染，部分感染者可能無症狀或僅出現類似感冒症狀，易成為潛在感染源。

麥當勞叔叔這兩天先後到過港幼兒園、二信小學上演活潑有趣的洗手互動劇，師長們也穿上可愛道具，扮演大手、水龍頭、洗手乳、面紙來示範正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以及「吃東西前、接觸嬰兒前、看病的前後、擤完鼻涕後、上完廁所後」的洗手五時機，小朋友們笑聲不斷，反應熱烈。

吳澤誠說，希望藉由宣導活動，培養勤洗手的良好習慣，遠離腸病毒與各種病菌的傳染，家長也請務必落實「生病不上學」的規定，若幼童出現疑似腸病毒感染症狀，應儘速就醫及在家充分休息至少一週，並與家中其他幼童隔離，避免擴大感染。

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