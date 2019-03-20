西半部空氣品質差 13測站飆紅害、19站亮橘燈

2019-03-20 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天全台各地天氣穩定，惟西半部地區空氣品質不佳，易有汙染物累積，截至今天上午9時止，已有13測站達「紅害」等級，另有19測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午9時止，全台已有19測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在西半部地區，此外，忠明、彰化、竹山、斗六、橋頭、鳳山、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、大寮、屏東等13測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署對全台空氣品質發布的一日預報，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及澎湖、馬祖為「普通」等級；午後竹苗以北地區轉為下風處，空氣品質較差，北部、竹苗空品區及金門為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級，午後中部以南逐漸轉偏西南風，擴散條件將逐漸好轉，空氣品質可望改善至「橘色提醒」等級。

環保署表示，中部、斗六及高屏地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；馬祖、金門、屏東（琉球）、苗栗、三義及雲嘉南地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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