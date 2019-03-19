解林口交通夢魘 交局長：盼打造大眾運輸示範城

2019-03-19 21:16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市林口區的交通是通勤族的夢魘，繼日前新北市交通局宣布5月起實施林口A南出匝道禁止左轉文化一路後，新北市議員蔡淑君也提出在國際媒體園區內設置林口公車轉運站，並規劃8條接駁路線，交通局長鍾鳴時表示，希望打造林口為大眾運輸示範城，對議員建議的8條路線及民眾的意見都會納入未來公車路線調整參考。

蔡淑君今天（19日）在林口區公所召開8條接駁路線說明會，邀集交通局長鍾鳴時與林口各里長及客運業者交換意見，提出各地區需求以做為後續林口區公車路網規劃基礎。

蔡淑君說，林口區現況每日有超過3萬人次搭乘公車，但上午尖峰距離交流道較遠的地區如粉寮路、中山路民眾搭乘公車後還需繞行45分鐘才能上交流道，接近交流道端的民眾則有上不了車問題。因此，建議交通局配合媒體園區開發案，將轉運站位置規劃在文化三路機捷A9站旁。

蔡淑君指出，配合未來轉運站運作，依里民及長期搭乘民眾的建議，提出文一、文二、文三、民權、中山、仁愛、東湖國宅、南勢共8條接駁公車，希望以直捷的路線，尖峰時間約5至6分鐘的密集班次，將搭車民眾快速接駁至轉運站，再轉乘快速公車上高速公路，一併解決快速公車沒有立位，可載客人數低的問題。

鍾鳴時表示，林口受限於地形及道路空間，增設匝道有困難及危險性，因此，希望以打造林口成為大眾運輸示範城為目標，林口轉運站的興建將是重要一環；經與各里長交換意見，針對8條接駁路線有初步共識，交通局將攜回與當地現有路線一併考量調整，1個月後提出初步方案後，再召開地方說明會。

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