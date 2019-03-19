高雄市府1樓首設公托 交通便利預期熱門

2019-03-19 20:53

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市四維行政中心1樓首設公共托育家園，由於交通便利，預期吸引社區居民及市府上班家長寄託2歲以下幼兒。

苓雅社區公共托育家園今天開幕，由4名托育人員收托12名嬰幼兒，為市區第2家小型、在地化家園，委託三信高級家事商業職業學校管理，社會局長葉壽山、三信家商校長林岑及市府員工消費合作社附設私立幼兒園幼童到場歡慶開幕。

葉壽山、高雄市議員黃文益與三信家商董事長林昶彤等男性代表進行包尿布比賽，原意要鼓勵爸爸們一起育兒，卻手忙腳亂引起幼童與民眾笑聲不斷，歡笑聲中順利包完，感嘆稱佩服媽媽，真辛苦。

承辦人員指出，4月起收托，每月收費1萬3千元（低收入、中低收入戶每月收費9千元、不含奶粉、尿布），不收註冊費，扣除可申請公共化托育費用補助每月3千元，家長每月實際支付1萬元。

家園是市區第125處活化閒置公有空間，對此，葉壽山說，幼兒是咱高雄重要小寶貝，除苓雅及大樹區，將陸續在梓官、鳥松、鹽埕、大社、旗津、左營、永安、彌陀、美濃及鳳山等區持續建置社區公共托育家園。

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