鄭文燦：皇家社區新建天幕、完善青埔地區生活機能

2019-03-19 23:37

〔記者謝武雄／大園報導〕桃園市長鄭文燦今天出席大園區橫峰里皇家籃球場天幕工程動土典禮時表示，橫峰里鄰近青埔地區，是大園人口數最多的里，而皇家社區鄰接國泰人壽產專區，周邊已有國際級Outlet華泰名品城進駐，未來還會有國泰人壽水族館、影城商場、國際觀光旅館等發展可期，市府持續完善社區居民休閒空間，讓青埔地區生活機能更完善。

鄭文燦說，皇家社區除新建薄膜天幕籃球場外，也一併進行周邊環境綠美化、運動設施改善工程，工程總經費1500萬元，預定於9月完工，其中薄膜天幕球場係以藍白色系加上採光照明設計，屆時可提供更完善的休憩空間，增加社區居民運動、休閒、集會的空間，也會請區公所妥善管理天幕照明時間，保障居民權益。

鄭文燦表示，市府於機場捷運A17領航站正規劃三大設施，其一為「原住民族電視台」，引進影視產業進駐桃園，預算約為9億；另一為「國家級原住民族文創中心」，具有文創工藝的展覽、典藏及販賣功能，預算為3億8000萬；第三為「桃園流行音樂劇場」，提供辦理各式藝文活動的優質地點，其第一期經費約為4億元，目前正進行設計發包。

此外，位於青埔地區的橫山書法藝術館即將完工，將成為觀光亮點之一，同時，還將增設青園國小，滿足青埔特區大量就學需求，另市府也和交通部協調，規劃興建跨越中正東路的高架橋，減緩中正東路車流量回堵至國道二號大竹交流道情形，未來青埔將與航空城結合，搭配周邊機場捷運A15大園站、A16橫山站、A17領航站的轉運功能，成為桃園新地標。

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