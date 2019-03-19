時代的眼淚！ RC語音宣佈在3月底全面停止營運

2019-03-19 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕知名語音通訊軟體與直播平台「RC語音」，今天（3月19日）在臉書官方專頁發出「停運公告」，指出由於業務規劃與代理合約到期的緣故，將在3月31日凌晨0點正式關閉RC語音所有服務。

根據RC語音的專頁公告指出，感謝玩家8年來的支持與喜愛，不過由於業務規劃及代理合約到期的原因，官方不得不遺憾的發佈RC平台停止運營服務的消息，並將在2019年3月31日0時關閉所有服務。

其中分四階段關閉服務，第一階段，3月19日下午3點停止儲值服務、第二階段，3月20日至3月25日開放直播主分成提領，逾期未處理將永久無法提領、第三階段，3月25日之後不再開放分成提領，將永久停止主播分成提領服務、第四階段，3月31日凌晨0點停止RC語音所有服務。

RC語音是由中國的北京昆侖萬維科技有限公司研發，在2010年正式發佈的一套語音通訊軟體，原先針對的是遊戲團隊之間的語音溝通，不過後來開啟直播平台的功能；雖然RC語音相當早期就開始搶進電競市場，無奈之後被2015年推出的Discord取代，功能性完全無法匹敵，最終逐漸沒落。

RC語音走入歷史的消息，也讓擁有滿滿回憶的網友留下時代的眼淚，但它「前期好用，後面爛掉」的評論也引起網友討論，有網友認為「Discord光是不用看垃圾廣告就先贏一半了」、「剛出的時候是還不錯啦，有找不少玩家合作推廣，後來就爛成屎」、「一堆正妹直播廣告，看了就覺得鳥」、「RC在沒直播時又小快又好用，後來版面一直卡，就棄用了」。

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