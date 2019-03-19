台東抑制揚塵水覆蓋工程有成 新北市議會考察團也來了解

2019-03-19 18:30

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環保局在卑南溪口以水覆蓋工程減少揚塵問題，並獲環保署縣市組「河川揚塵管至拔尖」獎肯定，溪床上一畦畦的水池，在早晨、黃昏還成為民眾拍照打卡新景點，新北市議會考察團今天至台東市中華大橋，實地考察台東的河川揚塵防制，考察團成員表示，新北市多數河川揚塵問題雖然較不嚴重，但台東的防治方法確實值得學習。

台東縣長饒慶鈴表示，以往卑南溪揚塵對台東市十萬居民生活品質影響大，也讓台東市有「砂城」之稱，實施水覆蓋工法抑制揚塵，雖然每年須編列1200萬元的防治經費，卻是目前最傳統也最有效的防治方法，上任後，把這項工作列為施政重點，在行政院環境保護署補助，及第八河川局的配合施做下，維持台東市的空氣品質與市民健康。

考察團對水覆蓋工程頗感興趣，對每年所需經費、防治效果及施作範圍一一提問，台東縣環保局長謝清泉指出，目前自台東大橋至出海口河段為環保局負責施做，水覆蓋面積已達9成，河川枯水期著重強化現有土堤，並注意河川水位，延長河水蓄留河床之時間；至於中上游河段是由第八河川局持續加強水覆蓋施作。

縣環保局表示，台東空氣品質指標一項良好，因水覆蓋工法有效抑制河川揚塵，去年台東市揚塵日數只有兩天，是近十年來最有效的防制工法，也吸引美國環保署及中國大陸等國際環保組織參訪。

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