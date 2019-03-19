圓30年心願！雲林六房媽過爐 她「夢」想成真獲選爐主

2019-03-19 16:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國家重要民俗有神無廟的六房媽過爐，明年度值年爐主出爐，60歲的顏麗葉等了30年，歷經兩輪擲筊PK，最後以一個「聖筊」獲選，各股信徒紛紛到他們家中貼紅紙祝賀，賀客盈門。

六房媽過爐是台灣有神無廟最大規模的「媽祖搬家」民俗活動，每年都吸引數萬信徒熱情參與，規模一年比一年大，凝聚信徒向心力，雲林縣政府2013年公告登錄為無形文化資產，2017年審定「國家重要民俗」，每年在5個「股」遷徙輪值，值年爐主都是靠擲筊產生。

六房媽過爐是雲林縣境內宗教一大盛事，由斗六市、虎尾鎮、土庫鎮、斗南鎮、大埤鄉5個輪值，5股之下再分成34個庄頭依序輪流奉祀，每一村落輪值的機會從15年到80年不等。

由於要當上爐主的機會十分難得，因此每年擲筊競爭都很激烈，今年由土庫股輪值，事前經過公告登記最後有7人通過基本資格初篩，參加杯選，經第2輪PK後，由家中經營金飾的顏麗葉以1個聖筊出線。

新爐主顏麗葉說，早在30年前先生許銀達曾參加爐主擲筊但未被選中，5年前媽祖來到土庫時，顏麗葉就許下心願，希望下回輪到土庫股時讓她來為媽祖服務。

2月底決定參加杯選登記後，顏麗葉說，當晚竟夢到六房媽祖要她去廟裡擲筊，她一直不敢對外聲張，如願出線後地方各界恭賀聲不斷，一圓30年的心願。

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