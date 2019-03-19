顏清標自研「冷凍水餃」開賣 網友開箱給了這評分...

2019-03-19 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕前立委、台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標近日雙喜臨門，除了席開百桌補辦次子顏仁賢的婚宴，喜愛美食的他，花了1年時間研發的「冷凍水餃」18日終於在賣場上架，消息一出引發熱議，有網友就「開箱」分享試吃心得，並給了「以C/P值來說是很值得推廣」的結論。

喜好美食、擅長烹飪的顏清標耗時1年研發的「標太郎」冷凍水餃，18日在賣場上架，事業版圖正式拓展至冷凍食品業。消息曝光也引起熱烈討論，不少網友立刻想起PTT流傳，得罪顏家的人會變「消波塊」的玩笑話。

一名網友zxc445567也在PTT發文分享試吃高麗菜水餃的心得，表示為了評分公正性，這次試吃沒有沾醬料，評分為五分，並以內餡味道、份量、香氣、面皮、進行比較：「味道有2顆星，以冷凍水餃而言算不錯了，內餡有湯汁」、「份量有3顆星，大概10顆就有點飽」、「香氣有1顆星，真的沒有什麼味道 到後面還是沾著醬料比較好吃」、「麵皮有1顆星」，最後綜合評分則是有2顆星。

網友zxc445567並做出結論，表示以冷凍水餃來講還算不錯，可惜香氣和麵皮有點差，但價格不算貴，以C/P值來說是很值得推廣的。

其他網友見狀歪樓笑稱「這麼想變內餡？」、「你想當蝦仁還是豬肉韭菜 你自己選」、「你贏了，海岸線第一排是你的了」、「最近沒有人口普查嗎？ 有誰得罪了顏市長了？水餃有頭髮...驚！」、「裡面是什麼肉？」、「聽 鍋子哭的聲音」、「給這分數想看海？」。

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