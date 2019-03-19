小學生吃台灣美食體驗不同族群文化意涵

2019-03-19 12:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市景新國小師生今天由同為「南勢角學園」成員的竹林中學老師協助，共同舉辦台灣美食體驗課程，首先將原住民的「竹筒飯」帶入校園，並且把原住民的傳統文化「德魯固慶典」也融入低年級課程，中年級則是以「米苔目來作客」（客家美食）、高年級的「蕃薯芋仔營」，設計不同的實作體驗與文化涵養課程。

景新國小校長吳國銘說，低年級的「竹筒飯」課程很有趣，小朋友從製作竹筒飯的過程，了解原住民如何就地取材，運用台灣山地常見的竹子當成炊飯的工具，小朋友自己把米飯塞入竹筒，並在封口處貼上錫箔紙，透過蒸煮，等筒中的飯粒蒸熟後，用鐵鎚把竹筒敲破，竹膜附在米飯上，還可聞到陣陣的竹子香，真是歎間美味。

老師還教小朋友跳竹竿舞，要如何配合兩端持竹竿者拍打地面的節奏，跳過去的時候才不會被夾到腳，所有的課程結合原住民的日常生活文化，也讓小朋友在趣味課程中，學到相關的族群文化。

二年級學童陳宥熙說，製作竹筒飯讓他學到煮飯原來也可以不用電鍋，學童許芮瑜說，平常在家都是媽媽煮飯，她幫忙顧著弟弟；今天可以由她來煮飯，「媽媽顧著弟弟」，大家中午就吃自己煮的竹筒飯，十分開心。

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