駕駛注意！高雄第一個「區間測速」確定設在這裡

2019-03-19 09:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄第一個「區間測速」有譜！將設在鳥松區松藝路段位於澄清湖西側外圍，連結仁武區與三民、鳥松區捷徑長約1.8公里，交通部同意撥經費在此路段建置「科技執法-區間平均速率監測系統」，未來行經該路段留意車速、小心駕駛。

交通大隊表示，鳥松區松藝路段位於澄清湖西側外圍，連結仁武區與三民、鳥松三區的捷徑，長約1.8公里，雖短短不到2公里，是許多駕駛人常利用的道路，但該處路段多處彎道且有坡度，常發生交通事故，統計104年至107年已發生8件A1類死亡車禍，受傷A2類交通事故也有227件。

雖然經相關單位會勘多次改善，該路段也設置取締超速測速照相設備，交通事故仍居高不下，無法有效防制事故發生，有鑑於此，高市警局向交通部爭取經費，規劃於本路段建置「科技執法-區間平均速率監測系統」，預定年5月至6月施工，交通部核發經費約476萬元，9月底即可完工啓用。

警方指出，現行測速照相設備是利用雷達波，偵測車輛在特定範圍內移動距離與時間差來計算車速，偵測距離短，但此種執法設備所能控制僅限單一點，且部分駕駛人發現固定桿時，常會踩煞車驟然減速，容易引起追撞事故；區間測速是運用平均速率的概念，有別於傳統固定式測速照相設備，可隨監控路段距離增加，擴大管控範圍，在區間測速監控路段。

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