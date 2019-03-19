被禁錮45年！關西牛欄河兩岸土地解編將不做溢洪道

2019-03-19 07:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮牛欄河兩岸土地解編，不再當石門水庫溢洪道有重大進展！ 縣府已把相關規劃檢討報告所需的「牛欄河排水治理計畫」、「用地範圍線之地籍套繪」等附件補送經濟部水利署審查。 鎮長劉德樑說，兩岸50多公頃的閒置土地終於可望解套，下一步他將透過區段徵收或公辦市地重劃，遷建行政中心於河畔，打造「河流之鎮」，甚至計畫在牛欄河旁規劃銀髮渡假村，營造老鎮新城的魅力。

公所主秘王仁炳說，他們將全力爭取在今年6月底以前完成相關公告、和土地解編作業。這是還給400多名地主遲來45年的「土地正義」。因為他們從1974年關西發佈實施都市計畫以後，就被錯編成為石門水庫的溢洪道，完全罔顧水庫位置低於牛欄河，無法發揮疏洪、更從來沒有機會發揮過的事實，根本沒有作為溢洪道的必要性。

縣府工務處水利科表示，全案是露出了解編的曙光，只是中央審查的腳步他們無權置喙，只期待今年內可以完成。

王仁炳說，鎮長劉德樑大約10年前開始關切牛欄河行水區被錯編的問題，不斷向各級行政機關陳情，也建請相關單位利用關西都市計畫第3次通盤檢討解編，可惜這個解編案在通盤檢討的主計畫送交內政部審查後遭保留。

劉德樑持續透過各種管道陳情，最後中央才要求主管牛欄河所屬區域排水的縣府提交治理規劃或規劃檢討報告書，提供中央重新審酌。

縣府在2014年展開該流域水理等相關資料的調查與分析，並於去年9月提交、上週送出最後一批被要求補件的「牛欄河排水治理計畫」、「用地範圍線之地籍套繪」等附件，現在就靜待佳音。

劉德樑說，很多人類文化的進展都跟河流有關，他想打造關西成為「河流之鎮」，除正爭取經費要在牛欄河兩岸做生活污水截水設施，遏止污染。也打算透過區段徵收或公辦市地重劃，把目前的所、會遷建到河畔，新建現代化的市場等公共設施，且配套規劃面河的銀髮族渡假村，讓關西的觀光發展邁向新的里程。

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